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Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Beyin kanaması teşhisi konulan Kaba, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 11.00 sıralarında, yapımı devam eden bir binanın inşaatında meydana geldi.

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