Gönyeli’de meydana gelen iş kazasında 62 yaşındaki Doğan Kaba ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 11.00 sıralarında, yapımı devam eden bir binanın inşaatında meydana geldi.
İnşaatta çalışan Doğan Kaba (62), dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten zemine düştü.
Yaralanan Kaba, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Beyin kanaması teşhisi konulan Kaba, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.