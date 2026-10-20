Gönyeli’de devriye gezen polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen muhaceret kontrollerinde, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen M.I.H., M.N.H., M.E.H., M.I.H. ve M.K.S.B.A. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Rasıha Minare, zanlıların KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklandıklarını belirterek soruşturma kapsamında elde edilen bulguları aktardı.

Polis, 16 Ekim 2026 tarihinde Gönyeli’de görevli polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde zanlıların pasaportları üzerinden muhaceret sorgulaması gerçekleştirildiğini söyledi.

153 ile 321 gün arasında kaçak yaşadıkları tespit edildi

Yapılan kontrollerde, zanlılar M.I.H., M.N.H. ve M.E.H.’nin 10 Mayıs 2026 tarihinden itibaren 159 gün, diğer M.I.H.’nin ise 16 Mayıs 2026 tarihinden itibaren 153 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini aktaran polis, M.K.S.B.A.’nın da 29 Kasım 2025 tarihinden itibaren 321 gündür ülkede kaçak yaşadığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, söz konusu tespitlerin ardından 5 zanlının da suçüstü gereği tutuklandığını kaydetti.

İhraç işlemleri başlatıldı

Zanlıların ülkeden ihraç edilmeleri için gerekli yazışmaların yapıldığını belirten polis, KKTC’de bulundukları süre içerisinde başka herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının da araştırılması gerektiğini söyledi.

Polis, zanlıların serbest bırakılmaları halinde izinsiz ikamet suçunu işlemeye devam edebileceklerini ve yasa dışı yollarla KKTC’den ayrılmalarının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti.

Soruşturmanın güvenli şekilde yürütülebilmesi için zanlıların 7’şer gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkemeden 7 gün tutukluluk emri

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlıların 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.