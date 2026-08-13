Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli Mehmet Portakal olguları aktardı. Polis, 9 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Fadıl Orhan Aniler Sokak, Gönyeli’de zanlının üç yıldır tanıdığı ve evinde iki gündür misafir olan 26 yaşındaki Sudanlı kadınla ilişkiye girmek istediğini söylemesi sonucu aralarında tartışma çıktığını söyledi.

Polis, zanlının uzunluğu 21 santim olan bıçağı A.H.B.A.’nın sol üst bacak kısmına iki kez sokması sonucu yaklaşık 0,5 santimlik iki kesi oluşmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, aynı gün Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli bir ekibin telefonla genç kadından aldığı bilgi doğrultusunda olay yerine gittiğini, zanlıyı merdivende, A.H.B.A.’yı ise ikametgahın salonunda yerde oturur vaziyette tespit ettiğini kaydetti.

Polis, A.H.B.A.’nın ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne gönderildiğini, zanlının ise tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının ikametgahında aynı gün 17.30-18.00 saatleri arasında yapılan aramada salonun tekli oturma koltuğunun yastığı arasında bıçak tespit edildiğini, gerekli fotoğraflamanın ardından bıçağın emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru, müştekiye hastanede yapılan kontrolde sol bacağında bulunan kesilere birer dikiş atıldığını, sağlık durumunun iyi olması nedeniyle taburcu edildiğini kaydetti. Polis, müştekinin ifadesinde zanlıdan şikayetçi olduğunu belirtti.

Polis memuru, olay yerinden alınan kan örnekleriyle bıçağın incelemeye gönderildiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, zanlının KKTC vatandaşı ve öğretmen olduğunu belirterek uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, ayda bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verdi.