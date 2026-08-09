Gönyeli’de kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay, dün saat 17.30 sıralarında Aşıklar Tepesi mevkiinde meydana geldi.
İ.K. (E-37), kullanımındaki kaynak makinesiyle bir ikametgahta kaynak yaptığı sırada makineden çıkan kıvılcımlar bahçede bulunan kuru otları tutuşturdu.
Çıkan yangında yaklaşık 50 metrekarelik alandaki kuru otlar yanarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yürütülen soruşturma kapsamında ihmalkarlık sonucu yangına sebep olduğu belirtilen İ.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Soruşturma devam ediyor.