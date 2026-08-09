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Soruşturma devam ediyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında ihmalkarlık sonucu yangına sebep olduğu belirtilen İ.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çıkan yangında yaklaşık 50 metrekarelik alandaki kuru otlar yanarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İ.K. (E-37), kullanımındaki kaynak makinesiyle bir ikametgahta kaynak yaptığı sırada makineden çıkan kıvılcımlar bahçede bulunan kuru otları tutuşturdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay, dün saat 17.30 sıralarında Aşıklar Tepesi mevkiinde meydana geldi.

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