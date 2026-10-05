Gönyeli’de meydana gelen “Patlayıcı Madde Tasarrufu, Vahim Zarar ve Meskun Mahalde Ateş Etme” suçlarından Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Tayyar Alpdağ hakkındaki dava karara bağlandı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin kararını Yargıç Vedia Berkut Barkın okudu.

Mahkeme, 28 Mart 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında Gönyeli’de Ecevit Sokak’ta meydana gelen olayda, Tayyar Alpdağ’ın, aralarında daha önceden husumet bulunan ve kendisini ile ailesini tehdit ettiğini ileri sürdüğü komşusu E.Ö’ye, adına kayıtlı Canik marka 9 mm ruhsatlı tabancayla 7 el ateş ettiğini belirtti.

Alpdağ’ın ateş etmesi sonucu E.Ö'nün sağ bacağından iki, sol bacağından ise bir kez vurularak ağır şekilde yaralandığı ve sol bacağının kırıldığı kaydedildi. E.Ö'nünbir süre hastanede tedavi gördüğü ifade edildi.

Mahkeme: E.Ö sanığı tahrik etti

Yargıç Vedia Berkut Barkın, olayla ilgili aktarılan olgular değerlendirildiğindeE.Ö'nün Tayyar Alpdağ’ı tahrik edici fiillerde bulunduğunun görüldüğünü söyledi.

Barkın, E.Ö'nün sanığı ve ailesini uzun süredir rahatsız ettiğine ilişkin komşularının ifadelerinin bulunduğunu belirtti. E.Ö'nün hakkında polise 19 ayrı şikayet yapıldığını, ayrıca Barış ve Ruh Sağlığı Hastanesi’nde birçok kez tedavi gördüğünün ve hastaneye yatırıldığının aktarıldığını kaydetti.

E.Ö'nün babasının ifadesinde de oğlunun askerden döndükten sonra kötü arkadaşlar edindiği, yaklaşık 10 yıldır alkol kullandığı ve kendisine ve ailesine rahatsızlık verdiği yönünde beyanlarda bulunduğu belirtildi.

Mahkeme, E.Ö'nün annesinin de oğlunun alkol bağımlısı olduğunu, birçok kez alkol tedavisi gördüğünü ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde uzun süre yattığını söylediğini aktardı.

Olaydan sonra polisi ve ambulansı kendisi aradı

Yargıç Barkın, Tayyar Alpdağ’ın olayın ardından ambulansı ve polisi kendisinin arayarak durumu bildirdiğini de sanık lehine değerlendirdi.

Mahkeme ayrıca, E.Ö'nün olayla bağlantılı olarak sanığa yönelik şiddet tehdidi, sarhoşluk, rahatsızlık, ithaleyi lisan, uygunsuz tavır ve hakaret suçlarından ceza davasının bulunduğunu ve bu davaların sonucunda toplam 12 ay hapis cezasına mahkum edildiğini kaydetti.

Tabancayla ateş etmesi ağırlaştırıcı unsur

Yargıç Barkın, suçun işleniş şekli ve koşullarının ciddi şekilde sanık lehine dikkate alındığını ancak Tayyar Alpdağ’ın ağır yaralama suçunu tabanca kullanarak işlemesinin ağırlaştırıcı bir unsur olduğunu belirtti.

Silahın ruhsatlı olduğuna da dikkat çeken Barkın, suçların vahameti nedeniyle hapis cezası dışında bir cezanın kamu menfaatine uygun olmayacağı kanaatine vardıklarını söyledi.

Barkın, olayın oluş şekli, Alpdağ’ın korku ve tahrik altında hareket etmesi, E.Ö'nün olayın oluşumuna zemin hazırlayan uzun yıllara dayanan geçmişi, geçmişteki kusur, rahatsızlık ve tehditleri, olay günü Alpdağ’ın üzerine doğru yürüyerek onu taciz edip korkutması ve E.Ö'de kalıcı bir hasar bulunmamasını birlikte değerlendirdiklerini belirtti.

Mahkeme ayrıca Tayyar Alpdağ’ın genç ve sabıkasız oluşunu, suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymasını da lehine değerlendirdi.

Tüm hususları değerlendiren Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Tayyar Alpdağ’ı 2 yıl hapis cezasına mahkum etti.