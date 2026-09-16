“Kasti Hasar, Tecavüzkâr Alet Taşıma, Korkutmak Maksadıyla Silah Taşıma ve Darp” suçlarından tutuklanan M.O.M.M. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ahmet Korkmaz, olayın 15 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 sıralarında Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının daha önce kaldığı dairenin kirasını ödemediği ve daireyi boşaltması konusunda uyarıldığı gerekçesiyle yurdun damında bulunduğu sırada, 16 santimetrelik bıçağı işletmeci E.A.’nın boğazına doğru sallayarak korkuttuğunu ve darp suçunu işlediğini belirtti.

Zanlının daha sonra damda bulunan parke ve mermer parçalarını aşağıya attığını kaydeden polis, taşların E.A.’nın kullanımındaki Toyota Ractis marka aracın tavanına ve ön camına, işletme sahibi F.A.’ya ait Mitsubishi L200 marka aracın ise ön sol kapısı ve tavanına zarar verdiğini açıkladı. Araçlarda toplam 50 bin TL’lik hasar meydana geldiği belirtildi.

Polis, olay yerinde tespit edilen bıçak ile 3 parke taşı ve 4 mermer parçasının emare olarak alındığını, zanlının tasarrufunda ayrıca bir bıçak ve 2 tornavida bulunduğunu kaydetti.

Zanlının Ürdün uyruklu ve üniversite öğrencisi olduğunu belirten polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek teminat talep etti.

Mahkeme, M.O.M.M.’nin yurt dışına çıkışını yasaklayarak haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 500 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi.