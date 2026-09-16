Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, 15 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 sıralarında Gönyeli’de faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda meydana geldi.

Yurtta kalan M.O.M.M.’nin (E-25), kirasını ödemediği gerekçesiyle daireyi boşaltması yönünde kendisini uyaran yurt işletmecisi kadına, binanın damında bulunduğu sırada tasarrufundaki maket bıçağını salladığı belirtildi.

Zanlının daha sonra tasarrufuna geçirdiği parke taşlarını kasten aşağıya attığı, taşların park halindeki iki araca isabet ederek araçların çeşitli yerlerinde hasara neden olduğu kaydedildi.

M.O.M.M. polis tarafından tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.