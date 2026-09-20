Gönyeli ve Girne’de dün meydana gelen iki ayrı yangında maddi hasar oluştu.

Araçtaki powerbank alevlendi

Gönyeli’de Şehit Mustafa Orhan Sokak’ta saat 14.30 sıralarında, bir apartmanın önünde park halinde bulunan RH 465 plakalı panelvan araçta yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre yangının, muhtemelen aracın ön göğüs kısmında bulunan taşınabilir şarj cihazının (powerbank) güneş ışınlarından ısınıp alevlenmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında aracın ön göğsü, elektrik aksamları ve iç tavan döşemesi yanarak zarar gördü. Oluşan ısı nedeniyle aracın ön camı da çatladı.

Restoran mutfağında yangın

Girne’de faaliyet gösteren bir restoranın mutfağında ise saat 19.30 sıralarında yangın meydana geldi.

Yangının, muhtemelen üst kızartma makinesinde biriken yağların ısınıp alevlenmesi ve ardından baca içerisindeki yağ kalıntılarını tutuşturması sonucu çıktığı belirtildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında kızartma makinesi ile 3 metrekarelik ahşap dış pervaz yanarak zarar gördü. Isı nedeniyle mutfağın duvarları islenirken, sıvalarda da dökülmeler meydana geldi.

Polisin her iki yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.