Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Ali Kirik, zanlı M.C.’nin Temmuz 2025 ile Ağustos 2026 tarihleri arasında Gönyeli’de meydana gelen “müstahdem tarafından sirkat” suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Kirik, zanlının temizlik işlerini yapmak üzere çalıştığı ve müstahdemi olduğu Yenikent’teki bir ikametgâhtan, aynı yerde sakin P.S.E.’ye ait toplam değeri yaklaşık 100 bin TL olan çok sayıda kıyafet, ayakkabı, terlik, ziynet eşyası ve ev eşyasını sirkat ettiğinin tespit edildiğini aktardı.

Olayın 18 Ağustos 2026 tarihinde polisin bilgisine geldiğini belirten Kirik, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının suç tarihinde kaldığı Yenikent’teki ikametgâhına gidildiğini ancak burada kalmadığının tespit edilmesi nedeniyle arama gerçekleştirilemediğini belirtti.

Tahkikatın henüz yeni başladığını ifade eden polis memuru, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu, ayrıca meseleyle ilgili emarelerin halen aranmakta olduğunu söyledi. Kirik, zanlının serbest kalması halinde tahkikata ve aranmakta olan emarelere etki etme ihtimali bulunduğunu belirterek, 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.