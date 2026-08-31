Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Savaş Saadetoğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Saadetoğlu, zanlılar E.D. ile Y.D.’nin 22 Ağustos 2026 tarihinde Gönyeli’de meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan methalder olduklarını söyledi.

Polis, 22 Ağustos 2026 tarihinde saat 21.19 sıralarında Gönyeli Polis Karakolu ekiplerinin devriye görevi sırasında RA 401 plakalı aracı yol içerisinde durur vaziyette tespit ettiğini belirtti.

Araçta yapılan kontrolde, sürücü koltuğunda Güzelyurt’ta sakin zanlı E.D., yolcu koltuğunda ise yine Güzelyurt’ta sakin zanlı Y.D.’nin tespit edildiğini kaydeden polis, zanlılardan birinin araç içerisinde baygın vaziyette bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, E.D.’nin giymekte olduğu eşofmanın sol ön cebinde 15x20 ebadında, mor renk üzerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan kağıt parçasının bulunarak emare olarak zapt edildiğini aktardı.

Zanlıların huzurunda araç içerisinde yapılan aramada ise içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan, uçları yanık iki adet sarma sigara izmaritinin bulunarak emare olarak alındığını belirten polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlıların Güzelyurt’ta birlikte kaldıkları ikametgahta mahkeme emriyle arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını söyledi.

Emare olarak alınan iki adet sarma sigara izmariti ile üzerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan kağıt parçasının gerekli tetkiklerin yapılması amacıyla Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiğini belirten polis, raporların beklendiğini kaydetti.

Polis ayrıca zanlılardan alınan kan örneklerinin de gerekli tetkiklerin yapılması amacıyla gönderildiğini ifade etti. Emarelerin nevi ve miktarının belirlenmesi için laboratuvar sonuçlarının beklendiğini kaydeden polis, soruşturma kapsamında 2 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Zehra Bilgeç, zanlılar E.D. ile Y.D.’nin soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.