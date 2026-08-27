Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Kaan Eyüpoğlu, H.A. ile H.A.’nın “Bularak Sirkat”, S.Ç.’nin ise “Hırsızlık Mal Kabulü” suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, H.A. ile H.A.’nın 11 Ağustos 2026 tarihinde saat 19.30 sıralarında Gönyeli’de Şehit Hüseyin Amca Caddesi üzerinde M.A.’nın yere düşürdüğü 10 bin TL nakit parayı bularak sirkat ettiklerini söyledi.

Bölgede yapılan kamera incelemeleri sonucunda iki zanlının tespit edildiğini kaydeden polis, zanlıların Gönyeli Polis Karakolu’na celp edildiğini aktardı.

Polis, yürütülen soruşturmada S.Ç.’nin, sirkat edilmiş olduğunu bildiği paranın 8 bin TL’sini H.A.’dan 12 Ağustos 2026 tarihinde kullanmak üzere aldığının belirlendiğini ifade etti.

Üç zanlının da 26 Ağustos’ta tutuklandığını belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını ve sirkat edilen paranın nerelerde harcandığına ilişkin araştırmaların sürdüğünü kaydetti.

Polis memuru Eyüpoğlu, soruşturma maksatlı zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, H.A., H.A. ve S.Ç.’nin bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.