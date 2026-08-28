Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Kaan Eyüpoğlu, olayla ilgili bulguları aktardı.

Eyüpoğlu, H.A. ve H.A.’nın “Bularak Sirkat”, S.Ç.’nin ise “Hırsızlık Mal Kabulü” suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis, H.A. ile H.A.’nın 11 Ağustos 2026 tarihinde saat 19.30 sıralarında Gönyeli’de Şehit Hüseyin Amca Caddesi üzerinde M.A.’nın yere düşürdüğü 10 bin TL nakit parayı bularak sirkat ettiklerini belirtti.

Bölgede yapılan kamera incelemeleri sonucu iki zanlının tespit edildiğini kaydeden polis, zanlıların Gönyeli Polis Karakolu’na celp edildiklerini aktardı.

Polis, H.A. ile H.A.’dan yapılan soruşturmada, S.Ç.’nin sirkat edilmiş olduğunu bildiği paranın 8 bin TL’sini H.A.’dan 12 Ağustos 2026 tarihinde kullanmak üzere aldığının belirlendiğini ifade etti.

Üç zanlının da 26 Ağustos’ta tutuklandığını belirten polis, 27 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak haklarında bir gün ek tutukluluk süresi alındığını söyledi. Polis ayrıca S.Ç.’nin parayı çeşitli marketlerde harcadığı yönünde ifade verdiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmalarına, 10’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için birer kefilin 300’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Zanlılar, bu şartlarla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.