Veteriner Dairesi Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, denetlemelerde bir kasap işletmesinin faaliyetleri, halk sağlığı ve gıda güvenliği koşullarının yetersiz bulunmasından dolayı askıya alındı. Başka bir işletmede de asgari hijyen koşulları bulunmayan koşulda 249 kg et ve et ürünü tespit edildi; söz konusu ürünler müsadere edilerek imha edildi.

Açıklamada, halk sağlığının korunması ve tüketicilere güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda işletmelerine yönelik resmi kontrollerin ve laboratuvar analizlerinin devam edeceği ifade edildi.