Güvenlik Kuvvetleri Komutan'lığı Karargah Bahçesi’nde yer alan resepsiyona; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan ve diğer davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan resepsiyon, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü’nün konuşmasıyla devam etti.

Resepsiyonda günün anlam ve önemini belirten videonun izlenmesinin ardından GKK’nın 50’nci yılı için hazırlanan “Yarım Asırlık Marş” isimli eser dinlendi. Resepsiyon, Bando Komutanlığı’nın müzik dinletisiyle devam etti.

- Görgülü: “1 Ağustos; fethin, direnişin ve kahramanlığın aynı ruh etrafında birleştiği tarihi bir dönüm noktası”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, yaptığı konuşmada Kıbrıs’ın şanlı Türk ordusu tarafından fethinin 455’inci, direnişin sembolü Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 68’inci ve mensubu olmaktan büyük onur duyduğu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 50’nci yıl dönümünü aynı gurur, heyecan ve kararlılıkla kutladıklarını belirtti.

1 Ağustos’un Kıbrıs Türk halkı için yalnızca takvimde yer alan bir tarih olmadığını; fethin, direnişin ve kahramanlığın aynı ruh etrafında birleştiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Görgülü, “Kıbrıs’ın 1571 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethiyle birlikte adada adalet, hoşgörü ve huzuru esas alan yeni bir dönem başlamıştır.” dedi.

Görgülü, 307 yıllık barış ve huzur döneminin ardından 1878 yılında adanın yönetiminin İngiltere’ye bırakılmasıyla halk için uzun ve zorlu bir süreç başladığını kaydetti.

Rum-Yunan ikilisinin Enosis hedefi doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerin, EOKA terör örgütünün saldırılarıyla sistemli bir şiddet hareketine dönüştüğünü, Kıbrıs Türk halkının varlığı ve geleceğinin doğrudan hedef alındığını belirten Görgülü, “Ancak kahraman Kıbrıs Türk halkı, tehditlere ve saldırılara boyun eğmemiş, karşılaştığı büyük güçlüklere rağmen dilini, dinini, kültürünü ve milli kimliğini kararlılkla muhafaza etmiş, bayrağını ve vatanını korumak için kanının son damlasına kadar mücadele etmiştir.” dedi.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 1 Ağustos 1958 tarihinde kurulduğunu ve varoluş mücadelesine yön verdiğini kaydeden Görgülü, adanın dört bir yanında mücahitler, mücahideler ve halk omuz omuza vererek, eşine az rastlanır bir cesaret, fedakârlık ve dayanışma örneği sergilendiğini belirtti.

Görgülü, 1963 yılında ortaklık düzeninin silah zoruyla ortadan kaldırılmasının ardından halkın saldırılarla göçe zorlandığını, kuşatma altındaki “gettolarda” yokluk içinde yaşamaya mecbur bırakıldığını ve bütün bu ağır şartlara rağmen on bir yıl boyunca direnişini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü dile getirdi.

15 Temmuz 1974 darbesiyle adanın Yunanistan’a ilhak edilmek istenmesi üzerine Anavatan Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan doğan hak ve yükümlülükleri doğrultusunda 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştirdiğini kaydeden Görgülü, “Mehmetçik ile Mücahidin omuz omuza savaşarak kazandığı bu zafer, Kıbrıs Türk halkını yok olma tehlikesinden kurtarmış, adaya barış ve huzur getirmiştir.” dedi.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşundan itibaren üstlendiği tarihi görevi büyük bir sadakat ve başarıyla yerine getirdiğini ve görevini 1 Ağustos 1976 tarihinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na devrettiğini belirten Görgülü, böylece Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlama görevinin düzenli ve kurumsal bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

- “Türk askeri daima barışın, huzurun ve güvenliğin koruyucusu olmuştur”

Değişen güvenlik ortamının, geleneksel tehditlerin yanı sıra siber, hibrit ve asimetrik tehditleri de beraberinde getirdiğine değinen Görgülü, “GKK, çağın gereklerini yakından takip ederek eğitim seviyesini, teknolojik altyapısını, teşkilat yapısını ve harekâta hazırlık durumunu sürekli geliştirmekte; her türlü risk ve tehdide karşı koyabilecek imkân ve kabiliyete sahip bulunmaktadır.” diye konuştu.

“Yarım asırdır milletinden aldığı güçle görev yapan GKK; sahip olduğu yüksek harbe hazırlık seviyesi, üstün harekât kabiliyeti ve yetişmiş personeliyle KKTC’nin egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün Mehmetçik ile birlikte en güçlü teminatıdır.” diyen Görgülü, Kıbrıs adasına barışı, huzuru ve güvenliği Türklerin getirdiğini kaydetti.

“Türk askeri daima barışın, huzurun ve güvenliğin koruyucusu olmuştur.” diyen Görgülü, Enosis düşüncesiyle Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak için barış ve huzur ortamını ortadan kaldırarak bebek, çocuk, kadın ve yaşlı demeden Türkleri katleden, her türlü kötülüğü yapanın eli kanlı terör örgütü EOKA’cı Rumlar ve Yunanlılar olduğunu kaydetti.

Görgülü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Saldırıya uğrayan, katledilen, acı çeken Türklerken, katil EOKA’cı Rumların Kanlı Noel de yaptıkları bilinirken, savunmasız durumdaki kundaktaki bebekleri, çocukları, kadınları ve yaşlıları gömdüğü katliam çukurları ortada dururken gerçekleri çarpıtarak katil EOKA’cı Rumları ve yunanları aklamaya ve kutsamaya çalışamları şiddetle kınıyoruz. Türlü türlü entrikalarla, lobi faalihyetleriyle, tek yanlı alınan ve gerçeklerle bağdaşmayan kararları asla tanımıyoruz.”

Barış ve dostluktan yana tutumlarının net olduğunu belirten Görgülü, ancak Güvenlik Kuvvetleri’nin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin desteğiyle, milli hak ve menfaatlere yönelen her tehdidi yok edecek güç, azim ve kararlılığa sahip olduğunu vurguladı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet, minnet ve şükranla anan Görgülü, hayatta olan kahraman gazilere sağlık, huzur ve uzun ömürler diledi.

Görgülü, “Birliğimiz daim, Anavatan Türkiyemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz payidar, şanlı bayraklarımız ebediyen göklerde olsun.” diye konuştu.