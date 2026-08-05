Girne'de Farabi Sokak'ta trafik levha ve işaretlerine uymadan araç kullanan sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından polis tarafından tespit edilerek cezalandırıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, medyada yer alan görüntü ihbar olarak değerlendirilirken, Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda sürücünün kimliği belirlendi.

Kuralları ihlal ettiği tespit edilen sürücüye 7 bin 89 TL 30 kuruş para cezası ile 15 ceza puanı uygulandı.