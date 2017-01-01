Göz rengine göre karakter analizi!
1 / 27
Yapılan araştırmaya göre; göz renginin insanların kişiliklerine dair etkisi bulunuyor. Edinburgh Üniversitesi'nden Dr. Anthony Fallone, gözler ve kişilik arasındaki bağlantıları inceledi.
2 / 27
İsveç'teki Orebro Üniversitesi'nden bilim insanları, kişiliğin göz rengiyle bağlantılı olup olmadığını görmek için 428 kişi inceledi. Göz rengimizin, frontal loblarımızı oluşturan genlerden etkilendiğini ve benzer irisleri olan insanlarda belirgin şekilde paylaşılan davranışların bulunduğunu tespit ettiler.
3 / 27
Araştırmada ulaşılan bulgularda, göz renginin insanların kişiliklerine dair etkisi olduğu ortaya çıktı. Edinburgh Üniversitesi'nden Dr. Anthony Fallone de gözler ve kişilik arasındaki bağlantıları inceledi.
4 / 27
Dr. Fallone, "Göz, nörolojik olarak beyne çok yakından bağlı. Gözler, beynimizin işlevine dair hayati ipuçları veriyor gibi görünüyor "dedi.
5 / 27
Peki hangi göz rengi karaktere nasıl etki ediyor? İşte göz rengine göre karakter analizi...
6 / 27
Koyu kahverengi – siyah gözler
Koyu kahverengi ya da siyah gözlere sahip kişiler liderlik yönleriyle öne çıkarlar. Cüretkar kararlar almaktan çekinmezler. Koyu renk gözlüler sporda da başarılı olurlar. Gözün koyuluğu melanin sisteminden kaynaklıdır.
7 / 27
Melanin, beyin hücreleri arasındaki bağlantı için taşıyıcı görevi görür.
8 / 27
Kişide ne kadar çok melanin varsa, beyin o kadar çabuk çalışabilir. 'Personality and Individual Differences' adlı dergide yer alan bir çalışmaya göre de; çok koyu renkli gözlü kişilerin daha açık renk gözlülere kıyasla daha az içki içtiği belirtiliyor.
9 / 27
Mavi gözler
Birçok kişi bunu göremese de mavi gözlüler, büyük maneviyata ve fiziksel güce sahip. Mavi gözlü insanlar sıklıkla çekingen veya savunmasız olarak algılanabilir.
10 / 27
Daily Mail’de yer alan habere göre; 2006 yılında Alman psikologların mavi gözlü çocukların yeni şeyler konusunda ihtiyatlı davrandıklarını ve akranları arasında daha içe kapanık olduklarını buldu. Medical Daily ise; birçok insanın mavi gözlü insanların "rekabetçi" ve hatta "bencil" olarak algıladığını bildiriyor.
11 / 27
Bu olumsuz değerlendirmelere rağmen, Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir pilot çalışma; daha açık renkli gözlü kadınların doğum sırasında ağrıya daha koyu gözlü olanlardan daha iyi dayandığını gösteriyor. Ayrıca, doğum stresini de daha iyi yönetiyorlar.
12 / 27
Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Inna Belfer, "Gebe kadınların yer aldığı bir çalışmada, katılımcıların 24’ü koyu renkli gözlü, 24’ü açık renkli gözlüydü. Açık renk gözlüler, doğum sonrası kaygı, depresyon ve travmayı tolere etmede daha başarılıydılar" dedi.
13 / 27
Gri gözler
Gri gözler nadirdir, ancak bunlar sadece mavi gözlerin bir varyasyonudur. Başka bir deyişle, koyu gri gözleriniz varsa, gözleriniz mavinin gölgesindedir fakat mavi gözlülere oranla daha fazla melanine sahiptirler.
14 / 27
Koyu gri gözleriniz varsa, olağanüstü derecede dengeli bir kişisiniz.
Açık gri gözleriniz varsa, muhtemelen kendinizi açıklamak için diğer insanlardan daha çok çaba harcıyorsunuz. Tıpkı madalyonun iki yüzü gibi, sizin de iki yüzünüz vardır.
15 / 27
İnsanlara hangi tarafınızı göstereceğiniz, duygularınıza göre belli olur. İnsanlara, onların ihtiyaçlarına göre tutum içinde bulunabilirsiniz.
16 / 27
Ela gözler
Ela gözler, irisin renk değiştirişine göre farklılık kazanır. Bu yüzden hiçbir ela göz birbirine benzemez, hepsi eşsizdir. Ela gözlü kişiler bağımsız, kendinden emin ve plansız insanlardır. Gözdeki melanin miktarı kişiden kişiye değişir, bu nedenle ortak bir kişilik analizi yapmak zordur. Ela gözlüler gizemli kişiliğe sahiptirler.
17 / 27
Güney Avustralya Üniversitesi’nden Dr. Matthew Leach, ela gözlü insanların gözlerindeki bu karışık renklerin karaciğer dengesizliği sebebiyle kana karışan maddeler yüzünden olduğunu iddia ediyor. Bu sebeple ela gözlü insanlar sindirim sorunlarına yatkın olabilir.
18 / 27
Kahverengi gözler
Yukarıda koyu kahverengi ve siyah gözleri açıklamış olsak da, kahverengi gözler ayrı kategorilendirilebilir. Kahverengi gözler, hoşgörülüdürler, insanlar bu kişilere güven duyarlar.
Prag'daki Charles Üniversitesi, kahverengi gözlü kişileri genellikle çok sadık, saygılı ve nazik insanlar olarak tanımlıyor; ancak kesinlikle itaatkar değil.
19 / 27
Chronobiology dergisinde yapılan bir araştırma; kahverengi gözlü kişilerin genellikle açık renk gözlü insanlara göre iki saat daha az uyuduğunu ve uyku döngülerinin daha zayıf olduğunu ortaya koydu.
20 / 27
Kahverengi gözlü insanlar genellikle sabah kalkarken zorlanırlar.
21 / 27
Yeşil gözler
Çevrelerindeki insanlar üzerinde en hızlı etkiyi yeşil gözlüler bırakıyor. Çoğu insan yeşil gözlüleri, çekici, gizemli ve hatta seksi buluyor.
22 / 27
Los Angeles'ta Impulse Corporation tarafından yayınlanan bir çalışma, çeşitli göz rengi sahiplerinin isteklerini inceledi. Yeşil gözlü insanlar için en yaygın tanım "seksi" idi. Göz rengini değiştirmek istediklerini söyleyen katılımcıların çoğunun renk tercihi yeşildi.
23 / 27
Yeşil gözlerin melanin dengesi olduğundan, bu durum onları kahverengi gözlüler gibi hoş ve baskıcı tutuyor, ancak mavi gözlü olanlar gibi güçlü ve dikkatli.
24 / 27
Göz doktoru Hamadi Kallel, göz rengi konusundaki araştırma çalışmalarının çoğunu incelediğini ve yeşil gözlülerin gizemli bir havaya sahip oldukları kanısının yaygın olduğunu gözlemlediğini söyledi.
25 / 27
Genellikle öngörülemez olan bu kişiler, öfkeye karşı ise oldukça temkinliler. Hamadi Kallel, “ Yeşil gözlüler, orijinal, yaratıcı ve büyük baskı altında dahi iyi performans sergiliyorlar" dedi.