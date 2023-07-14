Altın, önemli ABD verilerinin enflasyonda yavaşlamaya işaret etmesinin ardından yatırımcıların Fed’in faizlerin tepe noktasına dair fiyatlamaları güçlendirmesiyle Nisan ayından bu yana en iyi haftalık kapanışına hazırlanıyor.

Spot altın ons başına bin 956 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalararası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın bin 643 TL seviyesinde seyrediyor.

Spot altın, bu hafta beklentilerin altında gelen ABD TÜFE verilerinin ardından bazı piyasa oyuncularının dezenflasyon olasılıkları konusunda uyarıda bulunmasıyla zayıflayan dolar ve düşen tahvil getirilerinden destek bularak neredeyse yüzde 2 arttı.

Değerli metalin son zamanlardaki yükselişi, art arda gelen enflasyonist baskıların yüksek kaldığını gösteren raporlarla birlikte Haziran ortasında ivme kaybetmesinin ardından bir dönüş noktasına işaret ediyor.

Bununla birlikte çekirdek ABD enflasyonu, Fed’in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ederken swap yatırımcıları Merkez Bankası’nın Temmuz toplantısında faiz artıracağını neredeyse tamamen fiyatlamış durumda.