Küresel piyasalarda ons altındaki geri çekilme, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. 21 Eylül Pazartesi sabahı gram altın 6 bin 800 TL'nin üzerinde işlem görüyor.

Geçtiğimiz haftayı 4 bin 378 dolar seviyesinde tamamlayan ons altın, haftanın ilk işlemlerinde aşağı yönlü bir seyir izledi. Sabah saatlerinde ons altın yaklaşık 4 bin 366-4 bin 370 dolar bandında işlem görürken, gram altında da yüzde 0,2-0,4 civarında gerileme görüldü.

21 Eylül 2026 sabahı güncel altın fiyatları şöyle: