Küresel piyasalarda ons altındaki geri çekilme, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. 21 Eylül Pazartesi sabahı gram altın 6 bin 800 TL'nin üzerinde işlem görüyor.
Geçtiğimiz haftayı 4 bin 378 dolar seviyesinde tamamlayan ons altın, haftanın ilk işlemlerinde aşağı yönlü bir seyir izledi. Sabah saatlerinde ons altın yaklaşık 4 bin 366-4 bin 370 dolar bandında işlem görürken, gram altında da yüzde 0,2-0,4 civarında gerileme görüldü.
21 Eylül 2026 sabahı güncel altın fiyatları şöyle:
- Gram altın: Alış 6.846 TL – Satış 6.847 TL
- Çeyrek altın: Alış 10.960 TL – Satış 11.202 TL
- Yarım altın: Alış 21.852 TL – Satış 22.404 TL
- Tam altın: Alış 43.206 TL – Satış 43.719 TL
- Cumhuriyet altını: Alış 45.246 TL – Satış 45.930 TL
- Ata altın: Alış 45.054 TL – Satış 46.198 TL
- Ons altın: Yaklaşık 4.367 dolar