Gram altın bugün saat 08.30 itibarıyla yüzde 0,02 düşüşle bin 128,64 TL seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın yüzde 0,07 düşüşle ons başına 1.862,52 seviyesinden işlem görüyor.

COMEX altın vadeli işlemleri yüzde 0,04 düşüşle ons başına 1.873,70 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,14 artışla 103,7146 seviyesinden işlem görüyor.

Gösterge 10 yıllık ABD tahvil getirileri 6 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesine yakın seyrerken; güçlenen dolar, dolarla fiyatlanan külçe altını diğer alıcılar için daha az çekici bir hale getirdi. Bunun ardından ise altın fiyatları son zirvesinden önemli bir miktarda geri çekilme gösterdi.

Ayrıca, altın genellikle enflasyondan korunma aracı olarak görülürken, enflasyonla mücadele için faiz oranları yükseltildiğinde külçe altını elde tutmanın fırsat maliyeti artarak altına olan ilgi de azaldı.

IG'de piyasa analisti olan Yeap Jun Rong, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Daha güçlü bir ABD doları ve daha yüksek Hazine getirileri, dezenflasyon hikayesi beklentilerine meydan okuduğu için altın fiyatlarını baskı altında tutmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise yaptığı açıklamada, Fed'in politika faizini %5'in üzerinde bir yere çıkaracağını ve bir süre orada tutacağını öngördüğünü söyledi.

Piyasa katılımcıları da Fed'in hedef faiz oranının temmuz ayında %5,188 ile zirve yapmasını bekliyor.

Ancak, IG analisti Yeap Jun Rong, altın fiyatlarında temkinli bir hareketin ABD TÜFE verileri öncesinde devam edebileceğini belirterek, “Enflasyona yönelik herhangi bir yukarı yönlü risk, son güvercin beklentilere karşı gelerek, piyasaların daha uzun süre yüksek faiz oranı beklemesine yol açabilir." dedi.

Reuters'in ekonomistler arasında yaptığı ankete göre ise salı günü açıklanacak verilerin ABD'de tüketici fiyatlarının ocak ayında aylık bazda yüzde 0,4 artış göstermesi bekleniyor.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın cuma günü TÜFE verilerinde yaptığı yıllık revizyonlar ise tüketici fiyat endeksinin geçen ay bildirildiği gibi yüzde 0,1 düşmek yerine aralık ayında yüzde 0,1 arttığını gösterdi.

Bu gelişmelerin ışığında diğer değerli metallerde karışık bir görünüm hakim oldu.

Buna göre, spot gümüş yüzde 0,27 düşüşle ons başına 21,96 dolara indi.

Platin yüzde 0,05 artışla 950,36 dolara çıkarken, paladyum yüzde 0,66 artışla bin 558,05 dolara yükseldi.