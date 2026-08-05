UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İsmail Kartal'ın ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Anderson Talisca ve 45. dakikada Mason Greenwood attı.
Rövanş karşılaşması, 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak.
GREENWOOD'DAN İLK GOL
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı. 67 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, fileleri havalandırarak takımı adına ilk gol sevincini yaşadı.