Haftalık Kathimerini haberi manşetten “Kıbrıs Olmadan da GSI… Hükümetin İstikrarsız Söylemleri Sorun Yaratıyor… İsrail-Girit Doğrudan Bağlantısı veya GREGY İle Bağlantı Düşünceleri”, iç sayfasında da “Kıbrıs’ı GSI Dışında Bırakabilecek Alternatifler” başlığıyla aktardı.

Rum yönetiminin GSI’ye yatırım ortağı (hissedar) olarak katılma konusunda çekinceli davrandığı hatırlatılan habere göre Fransız Meridiam şirketinin yüzde 66 hisse ile projenin büyük ortağı olmasıyla ilgili Atina’da düzenlenen imza töreninde Güney Kıbrıs’ın yer almaması ve Rum yönetiminin bu katılıma gecikmeli tepki vermesi büyük dikkat çekti.

Gazeteye göre perde gerisinde, Güney Kıbrıs’ın teğet geçilmesi ve İsrail’in Girit üzerinden Avrupa ile direkt bağlanması ya da İsrail’den başlayacak deniz altı elektrik kablo hattının Mısır-Yunanistan kablo hattına bağlanması gibi alternatif seçenekler tartışılıyor.

Gazete haberinin “Kıbrıs’ın Bypass Edilmesi Sadece Düşüncede Mi?” alt başlığıyla ayırdığı bölümünde Meridiam ile yapılan anlaşmanın, GSI’nin Güney Kıbrıs olsa da olmasa da hayata geçirileceğini gösterdiğini, Yunanistan’ın verdiği mesajın bu olduğunu yazdı.

En çok kaygı yaratan şeyin, gelecekte yapılabilecek hamleler olduğuna işaret edilen habere göre perde gerisinde projenin iptal edilmesi değil Rum yönetiminin tereddüdünün aşılmasına, Güney Kıbrıs’ın proje dışı bırakılmasına ilişkin alternatifler konuşuluyor.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak yapılması gereken hamlelerle ilgili en hakim olan tutumun, şartlar imkan verirse projenin değiştirilerek Güney Kıbrıs’ın bypass edilmesiyle ilgili olduğunu yazdı. Gazeteye göre Güney Kıbrıs dışarıda bırakılarak ya Girit-İsrail arasında direkt bir elektrik kablo hattı kurulması veya İsrail’den başlayacak kablo hattının Mısır-Yunanistan elektrik kablo hattına bağlanması üzerinde duruluyor.

Gazeteye göre güvenilir kaynaklar, Güney Kıbrıs çıkarılarak Girit-İsrail arasında direkt bağlantı kurulması ya da İsrail’in Mısır-Yunanistan (GREGY-Egypt-Greece electricity interconnector) hattına bağlanması halinde projenin niteliğinin değişerek artık Avrupa Komisyonu’nun 2013’te dahil ettiği Ortak İlgi Projesi statüsünden çıkarak üye devlet projesi ve Karşılıklı İlgi Projesi’ne dönüşeceğine işaret etti.