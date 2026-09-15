GÜÇ-SEN Başkanı Ediz Kanatlı, yaptığı yazılı açıklamada, sendikanın kan bağış kampanyasına katılmak isteyenlerin 17 Eylül’de 09.00-14.00 saatleri arasında Lefkoşa Gümrük Sanayi Binası’nda ve 24 Eylül’de ise 09.00-12.00 saatleri arasında Gazimağusa Limanı’nda kan bağışında bulunabileceğini belirtti.

Kanatlı açıklamasında, “Kan bağışından en az bir saat önce kahvaltı veya yemek yenmiş olmalıdır. Bağış yapılacak gün, kişinin dinç olması açısından sabah saatlerinde ağır egzersiz/spor yapılmaması tercih edilir. Antibiyotik kullanımı en az üç gün önce tamamlanmış olmalıdır. Tansiyon hastalığı veya tansiyon ilacı kullanımı, şeker hastalığı (diyabet) tek başına engel değildir; bağış sırasında tansiyon ve şeker değerlerinin uygun olması gerekir. 55 kg’ın altındaki kişilerden kan alınmamaktadır. Kan bağışından en az 24 saat önce alkol tüketimi bırakılmalıdır. Son bir yıl içerisinde ameliyat, dövme vb. işlemler yaptırılmış olması kan bağışına engel olabilir.” ifadelerine yer verdi.