Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), sosyal medya hesabı üzerinden ironi içerikli bir paylaşım yayımladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın kayıp olduğu ve her yerde arandığı belirtilen paylaşımda, “Yerini bilen, duyan, gören var ise lütfen kendisine iletsin” açıklamasında bulundu.

Limanlarda yaşanan sorunlara da dikkat çekilen paylaşımda, “Ercan, Girne ve Mağusa limanları çökmüştür. Sizin sorumluğunuzda olan limanlarda ne zaman icraat yapmayı düşünüyorsunuz” açıklamasında bulunuldu.