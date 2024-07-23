Kongreye CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit, bazı milletvekilleri ve MYK üyeleri de katıldı. Mustafa Özgören başkanlığındaki CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Açelya Azra Özarabacı, Yılmaz Siham Taşdemir, Görkem Mercan, Gülcan Güneysu, Melcen Karabenli, Irmak Beydilli, Ekin Mahan, Arda Kadir Top, Ecem İlke Mercan, Eylül Darbaz, Helin Havva Aslan.

Kongrede, CTP Örgütlenme Sekreteri ve Milletvekili Ürün Solyalı, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, CTP Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit ve CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi Başkanı seçilen Mustada Özgören konuşma yaptı.

Solyalı: Gençlerle birlikte çare üretmek, siyasetin sorumluluğundadır

CTP Örgütlenme Sekreteri ve Milletvekili Ürün Solyalı kongrede yaptığı konuşmada, Güzelyurt’ta birçok sorunun baş gösterdiğine dikkat çekti. İç göç, siyasi baskı ve ekonomik darlığın yoğun olduğu bölgede siyaset yapmanın özel bir cesaret gerektirdiğine de vurgu yapan Solyalı, bugüne kadar görev alanlara teşekkür etti, bundan sonra görev alacak yeni yönetime de başarılar diledi. Barınma sorunu, işsizlik, gençlerin girişimciliğinin desteklenmemesi, askerlik, göç, burslar ve harçlar gibi birçok sorunun bulunduğunu belirten Solyalı, “Gençlerle birlikte çare üretmek, siyasetin sorumluluğundadır” dedi. Ürün Solyalı, “CTP iktidarıyla birlikte bu sorunların bütününe dokunacak adımlar atılacaktır” ifadelerini kullandı.

Gulamkadir: Gençlerin taleplerini öncelikli olarak ele alıyoruz

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ise yaptığı konuşmada, bir yıldır çok güzel bir ekibin, samimiyetle çalıştığına dikkat çekti. Geride kalan bir yılda ortaya çok güzel çalışmalar ortaya koyulduğunun altını çizen Gulamkadir, “Zaman zaman taleplerine yetişmekte zorlandık ama bundan mutsuz değiliz" diye konuştu. Gençlerin tüm taleplerini öncelikli olarak ele aldıklarını vurgulayan Gulamkadir, yeni dönemde daha da büyüyeceklerine olan inancını belirtti ve yeni yönetime başarılar diledi.

Mevlit, “bütünlüklü iktidar değişimini” işaret etti

Uzunca bir aranın ardından, CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesinin geçtiğimiz yıl oluşturulduğunu söyleyen CTP Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit, aradan geçen bir yıllık sürede ne heyecanlarının eksildiğini ne de umutlarının azaldığını vurguladı. İçinde bulunulan dönemde, “Seçimler zincirinin arifesinde” olunduğunun altını çizen Mevlit, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı ve muhtemel erken seçimlerin önemine işaret etti. “Bu adada hak ettiğimiz şekilde yaşayabilmek için, gençlerin göçünün önüne geçebilmek için, barış içerisinde, insan hak ve özgürlüklerinin genişletildiği ve kendi ayaklarımız üzerinde durabildiğimiz bir düzen için ülkede bütünlüklü bir iktidar değişimine ihtiyaç vardır” diyen Mevlit, iki toplumlu, iki bölgeli, toplumların siyasi eşitliğine dayalı bir federasyona ulaşabilmek için tüm kapasiteleriyle çalışacaklarını vurguladı. “Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Kıbrıs Türk halkı karanlık günlerden daha önce de geçti ve o karanlıklardan bir umut ışığı yakmayı hep başardı. Bu ışığı her yakışında CTP Kıbrıs Türk halkına pusula oldu, doğru hedefi gösterdi ve kimsenin burnunu dahi kanatmadan gemiyi limana ulaştırmayı başardı” diye konuşan Mevlit, önlerinde zorlu görevlerin bulunduğuna dikkat çekti. Mevlit, “Cesaretle, inançla ve kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz ve bu adayı gerginliklerin değil barışın ve uzlaşının adası yapacağız” diye ekledi.

Özgören: Daha kararlı ve güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz

CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi Başkanı seçilen Mustafa Özgören konuşmasında, uzun bir aradan sonra ilçede bir yıldır istikrarlı şekilde görev yapan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti. “Hep birlikte daha güçlü, daha kararlı ve daha inançlı bir şekilde yolumuza devam etmenin heyecanını yaşıyoruz” diyen Özgören, CTP’nin temel değerlerini ve ilkelerini benimseyerek, adalet, özgürlük ve eşitlik mücadelesinde gençliğin gücünü daha da artırmak ve örgütlü mücadeleyi genişletmek için yola çıktıklarının altını çizdi. Elde ettikleri tecrübeyle yeni bir dönem için yola çıktıklarını kaydeden Özgören, “Önümüzdeki dönemde, köylerimizde ve ilçemizde örgütlenmeyi daha da güçlendirecek, daha fazla arkadaşımızı parti çalışmalarına dahil edeceğiz. Her bir gencin sesini duyurmak, onların sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi. “Köylere düzenleyeceğimiz ziyaretlerle, genç arkadaşlarımızın sorunlarını yerinde dinleyecek, çözümler üretmek için somut adımlar atacağız” diyen Özgören, parti politikalarını her kesime ulaştırmak için çalışacaklarını ifade etti. Özgören, bu dönemde de aynı kararlılık ve azimle yollarına devam edeceklerine işaret etti.