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Soruşturma devam ediyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında D.S.M.M.N.’ye Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından idari para cezası kesildi.

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D.S.M.M.N.’nin (E-44) kullanımındaki araçta Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif balık, tavuk ve et ürünleri bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan bir şahsın aracında gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif balık, tavuk ve et ürünleri tespit edildi.

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