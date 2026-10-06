Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın davetiyle onur konuğu olarak 77. Uluslararası Uzay Kongresi IAC 2026 açılış törenine katılan Taçoy, bu çerçevede gerçekleşen IAF Uluslararası Bakanlar ve Parlamenterler Toplantısı’nda KKTC’yi temsilen yer aldı.

Taçoy, 100’e yakın ülkenin yer aldığı toplantı süresince çeşitli ülkelerden teknoloji bakanları ve bakan yardımcılarıyla bir araya gelme fırsatı buldu.

Teknolojinin bugünün dünyasının en temel yapı taşı olduğunun altını çizen Taçoy, bu felsefeyle gerçekleşen “Dirençli Toplumlar için Uzay Çözümleri: Güvenlik, Sürdürülebilirlik ve Refah” temalı toplantının büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.

Bakan Taçoy, gündelik sorunların yarattığı sarmalın geleceğe bakışın ve bu yönde vizyon oluşumunun önüne geçmemesi gerektiğinin altını çizerek, “gündelik sorunlarımız elbette önemlidir ve onların çözümü için çalışmaya devam edeceğiz. Ama bunu yaparken geleceği planlamaktan vazgeçip bu yönde vizyon oluşturmayı da ihmal edemeyiz. Hem bugünü hem de geleceği birlikte planlamalı ve çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırmalıyız. Bu ülkenin bunu başaracak insan gücü de bilgi birikimi de mevcuttur. Bu yolda hep birlikte yürüyeceğiz ve hep birlikte başaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Etkinlik çerçevesinde Türkiye’nin bu yöndeki çalışmalarını da görme fırsatı yakaladığını ifade eden Taçoy, gördüklerinin son derece gurur verici olduğunu söyledi.

Taçoy, böylesi önemli bir etkinlikte bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a daveti için teşekkür etti.