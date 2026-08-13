Yılmaz, sabah saatlerinde Meclis’ten kendilerine gönderilen komite davetinde “Seçim Yasası”nın görüşüleceğinin belirtildiğini ancak toplantının içeriğinin açıklanmadığını kaydetti.

YDP Parti Meclisi’nde (PM) özellikle iki seçimin bir arada yapılması konusunda herhangi bir karar üretilmediğini belirten Yılmaz, bu nedenle ilk aşamada komite toplantısına katılmayacaklarını açıkladıklarını hatırlattı.

“SADECE YDP’NİN TALEP ETTİĞİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK”

Yılmaz, açıklamalarının ardından Meclis’ten kendilerine yeni bilgi ulaştığını belirterek, komitede yalnızca YDP’nin kuruluşundan bu yana talep ettiği karma oyun kaldırılması ile yine partinin talebi olan “seçimlerde milletvekili adaylarını belirleme şeklinin parti tüzüklerine bırakılması” konularının görüşüleceğini aktardı.

İki seçimin bir arada yapılması konusunun ise komitenin gündeminde olmadığını vurguladı.

YDP SALI GÜNÜ KOMİTEYE KATILACAK

Komitenin gündemindeki konuların YDP’nin talepleriyle örtüştüğünü belirten Yılmaz, bu nedenle daha önce açıkladıkları katılmama kararının değiştiğini bildirdi.

Yılmaz, “Bu durumda Komitenin önündeki konular tam da YDP’nin talep ettiği konular olması dolayısıyla salı günü yapılacak Komite toplantısına hukukçularımızla katılacağımızı ve olumlu yönde katkı koyacağımızı kamuoyuna duyururuz.” ifadelerini kullandı.