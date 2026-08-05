Meteoroloji Dairesi'nin yüksek hava sıcaklığı tahminleri doğrultusunda, 5 Ağustos - 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında her gün 12.00 ile 16.00 saatleri arasında açık havada ve sürekli güneş altında çalışma yapılması yasaklandı.

Bakanlık, kararın 22/1992 sayılı İş Yasası'nın 36'ncı maddesi uyarınca alındığını belirterek, düzenlemenin çalışanların sıcak çarpması, aşırı sıvı kaybı ve benzeri sağlık risklerinden korunmasını amaçladığını açıkladı.

Öte yandan, meskûn mahal dışındaki tarım ve inşaat sektörlerinde işverenler, çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla işe başlama saatlerini daha erken saatlere çekebilecek. Bu kapsamda inşaat sahalarına agrega, hazır beton, diğer inşaat malzemeleri ile iş makinelerinin taşınma ve sevkiyat saatleri de işverenler tarafından planlanabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işverenlere gerekli organizasyonları yapmaları ve iş sağlığı ile güvenliği tedbirlerini eksiksiz uygulamaları çağrısında bulunurken, alınan tedbirlere tüm tarafların hassasiyetle uymasının önemine dikkat çekti.