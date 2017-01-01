Güneş batınca felç oluyorlar

Gün içinde yaşıtları olan diğer çocuklar gibi gülen, oyunlar oynayan Abdülraşit (9) ve Şuayip Ahmet (13), güneş battığında bitkisel hayata girmiş gibi oluyorlar ve konuşamıyorlar. Pakistan’da yaşayan ‘güneş çocuklar’ takma ismiyle anılan iki kardeşin anne ve babası çocukların enerjilerini güneşten aldığını iddia ediyor. Bu sıra dışı vaka karşısında şaşırıp kalan doktorlar, iki kardeşin her gün yaşadığı mutad felç durumuna bir açıklama getiremedi.