Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü görevinden alınan Sinan Güneş, görevdeki son gününde kamuoyuna yönelik bir veda mesajı yayımladı.

Yaklaşık 2 yıl 9 ay boyunca görevini büyük bir sorumluluk ve gururla yürüttüğünü belirten Güneş, bu süreçte kendisine ve çalışmalarına destek veren bakan, müsteşar, bakanlık çalışanları, kurum ve kuruluşların temsilcileri, özel sektör paydaşları ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Güneş, görev süresi boyunca Meteoroloji Dairesi’ni devraldıkları noktadan daha ileri bir seviyeye taşıdıklarını ifade ederek, bunun tek bir kişinin değil, özveriyle çalışan ve katkı koyan tüm çalışanların ortak başarısı olduğunu kaydetti.

Görevi devralacak kişinin de sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getireceğine ve Meteoroloji Dairesi’ni daha ileri noktalara taşıyacağına inandığını belirten Güneş, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Görevler gelip geçicidir; önemli olan geride güzel işler, güzel izler ve güzel insanlar bırakabilmektir.

Hakkınızı helal edin. Benim hakkım da sizlere helal olsun.”