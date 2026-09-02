Alithia ve diğer gazeteler, Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın dün yayımladığı ön değerlendirme verilerine dayanarak, Ağustos 2026’da yıllık enflasyonunun 5,2 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Güney Kıbrıs’ta hane halkı ve işletmelerin yıl içerisinde hissettiği enflasyon baskısının dikey yükselişte olduğu belirtilen habere göre, Mart ayında yüzde 1,5 olan yıllık enflasyon Nisan’da yüzde 3,0’a, Mayıs’ta yüzde 3,5’e, Haziran’da yüzde 4,1’e, Temmuz’da yüzde 4,4’e, Ağustos’ta da yüzde 5,2’ye yükseldi.

Haberde, Avrupa genelinde yıllık 3,3 olan yıllık enflasyon ortalaması şampiyonunun yüzde 5,8 ile Litvanya olduğu, Güney Kıbrıs’ın da yüzde 5,2 ile ikinci sıraya yerleştiği bilgisi verildi.

Habere göre, Rum Tüketiciler Derneği ise ağustos ayında, bu yılki e-sepet’te yer alan bin 434 üründe ortalama yüzde 10,4 fiyat artışı saptandı. Fiyatında ortalama 10,6 düşüş saptanan ürün sayısı da bin 511 oldu. En büyük fiyat artışlarının yüzde 14,8 ile tütsülenmiş balık, yüzde 10,5 ile kuruyemiş, yüzde 8,8 ile makarna, yüzde 7,7 ile peynir ve yüzde 7,4 ile kişisel hijyen ürünlerinde belirlendi.

Hane halkı ve işletme bütçelerini en çok yoran artışlar ise enerji fiyatlarında gözlemlendi. Güney Kıbrıs elektrik enerjisi üretim maliyeti en yüksek Avrupa içerisinde olmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda atmosfere gaz salınım maliyetinin de eklenecek olması dolayısıyla araçlarda ve uçar unsurlarda kullanılan biyoyakıt fiyatlarının artması bekleniyor. Konunun dün görüşüldüğü Rum Meclisi Enerji Komitesi’nde, konvansiyonel araçlarda kullanılan mazota litre başına 7 euro-sent, benzine litre başına 2,5 euro-sent artış geleceği yetkili ağızlarca doğrulandı. Bu durumun hava taşımacılığı maliyetlerini de artıracağına işaret edildi.