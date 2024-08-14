Kıbrıs Rum Haber ajanslarına göre, bugün meydana gelen teknik sorun nedeni ile Güney Kıbrıs genelinde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı. Bunun üzerine Kıbrıs İletim Sistemi Operatörü (TSOC), sakinlerden elektrik kullanımını azaltmalarını istedi.

TSOC, saat 18:03'te Vasilikos Elektrik Santrali'ndeki bir güç ünitesinin kapanmasına yol açan bir arıza meydana geldiğini ve bu durumun birkaç bölgede elektrik kesintilerine neden olduğunu bildirdi. Elektriğin yeniden sağlanması için çalışmalar sürüyor.

Daha önce, saat 17:29'da, Dhekelia Elektrik Santrali'ndeki başka bir güç ünitesini etkileyen bir teknik arıza daha meydana geldi. Bu olay doğrudan kesintilere neden olmasa da genel sistem sorunlarına sebep oldu.

Yaşanan sorun karşısında TSOC, halktan 18:00 ile 22:00 saatleri arasında elektrik tüketimini azaltmalarını istedi. Kurum, her biri 40 dakikada uzun sürmeyecek şekilde dönüşümlü elektrik kesintileri uyguluyor.

Kıbrıs Elektrik Kurumu'nun Geçici Sözcüsü Dimitris Nathaniel, sorunun ülke genelindeki bölgeleri etkilediğini ve ekiplerin sorunu çözmek için çalıştığını söyledi. Kurumun web sitesinde, teknik sorunlar nedeniyle Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişimin kesintiye uğratıldığı da belirtildi.