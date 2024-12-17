Haravgi gazetesi Avrupa İstatistik Ofisi’nin verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’taki işçi ücretlerinin AB ortalamasından daha düşük oranda artmaya devam etmesi nedeniyle Güney Kıbrıs ile AB arasındaki maaş farkının büyüdüğünü yazdı.

Habere göre 2024 yılının ilk üç ayında Güney Kıbrıs’taki saatlik işçi maliyeti yıllık yüzde 4 oranında artarken %5.1 olan AB ortalamasının gerisinde kaldı.

Çalışanların maaşlarına ilişkin olarak ise Güney Kıbrıs’taki saatlik işçi maliyeti yüzde 4.7 artarken AB’de bu rakam yüzde 5 olarak kaydedildi.

İşçilerin geriye kalan haklarında ise, Güney Kıbrıs’taki yıllık işçi maliyeti yüzde 1.5 artış gösterirken AB’deki oran yüzde 5.3 olarak yer aldı.