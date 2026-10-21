Güney Kıbrıs-Girit bağlantısı için gerekli kablonun 900 kilometre olduğunu anımsatan Fileleftheros gazetesi, Rum Enerji Düzenleme Kurulu'nun (RAEK) projeyi yürüten Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü'nden (ADMİE) aldığı son ilerleme raporuna göre, 280 kilometre uzunluğundaki kablo ile daha büyük derinliklerde kullanılan diğer 232 kilometrelik kablonun yapımının (fabrika üretimi) tamamlandığını kaydetti.

Gazeteye göre, RAEK Başkanı Polivios Lemonaris dün Rum Meclisi Enerji Komitesi huzurunda yaptığı konuşmada, daha büyük derinlikler için olan kablonun Sicilya bölgesinde denizaltı denemeleri gerçekleştirdiğini ifade etti.

Mesafenin yüzde 60’ıyla ilgili deniz araştırmalarının tamamlandığını, araştırmaların yüzde 40’ının ise beklemede olduğunu belirten Lemonaris, Türkiye’den tepkilerin geldiği bölgenin bu olduğunu, öte yandan deniz araştırmaları için 45 milyon euro harcandığını söyledi.

Elektrik bağlantısının maliyetinin 1,9 milyar euroyu aşacağını ifade eden Lemonaris, nihai toplam maliyetin ise bilinmediğini belirtti.

İşletme giderleri maliyetlerinin ise bugün yılda 2 milyon euro olduğunu, projenin tamamlanmasının sonrasında ise bunun yılda 15,5 milyon euro olacağını ifade eden Lemonaris, RAEK’in ADMİE’nin talep ettiği 82 milyon euroluk harcamaları kabul ettiğini ve bunun içinde devletin derinlik ölçümleri için NAVTEX yayımlanmasının ardından ödeyeceği 25 milyon euroluk miktarın da bulunduğunu belirtti.

Öte yandan RAEK’in ADMİE aracılığıyla Nexans şirketinden bir mektup aldığını ifade eden Lemonaris, bu mektupla projenin tamamlanmasındaki bir yıllık gecikme ile bunun 1 Ocak 2031’e ertelendiği konusunda bilgilendirmede bulunulduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’daki enerji düzenleme kurularının ise beklemede olduğunu yazan gazete, çünkü ADMİE’nin GSI şirketinin yüzde 66’lık hissesinin Fransız Meridiam şirketi tarafından satın alınmasıyla ilgili geçen ağustos ayında kendisine gönderilen mektuba yanıt vermediğini ekledi.

Haravgi gazetesi ise, “Kablo Uzatmadan Uzatmaya” başlıklı haberinde, bağlantının faaliyete konmasının 2031 yılına ertelendiğini, öte yandan maliyetin artması ihtimalinin de açık olduğunu yazdı.

Projeyle ilgili gecikmelerin devam ettiğini ve elektrik bağlantısıyla ilgili soru işaretlerinin arttığını kaydeden gazete, zaman takvimlerinin ertelendiğini, maliyetin artması tehlikesinin de açıkta kaldığını ekledi.

Politis gazetesi ise habere, “Yunanistan-Güney Kıbrıs Kablosuna Elektrik Verilmesi 2031’de- Toplam 900 Kilometre Uzunluğundaki Kablonun 280 Kilometresi Hali Hazırda Döşendi” başlıklarıyla yer verdi.

Gazete deniz dibindeki çalışmaların tamamlanmasıyla ilgili belirsizliğin, 280 kilometre uzunluğundaki kablonun döşenmesini engellemediğini öne sürdü.