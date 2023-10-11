Rum Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği ve üçüncü ülke vatandaşlarının Güney Kıbrıs üzerinden tahliyesi maksadını taşıyan “ESTİA” kod isimli “ulusal eylem planı yakın kriz bölgelerinden” (Orta Doğu bölgesi) olağanüstü hal veya kriz durumlarında veya doğal afetlerde devreye sokabilmek amacıyla hayata geçirdi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre dün gece yarısına kadar İspanya’nın operasyonu ile Tel Aviv’den yapılan özel uçuşla Larnaka Havalimanı’na 84 yabancı ve bir Rum Güney Kıbrıs’a ulaştı, yabancılar Rum Yönetimi'nin gösterdiği tesislerde geceledi.

Habere göre, ESTİA planını devreye sokulmasına dün sabah Dışişleri, Savunma, İçişleri, Adalet ve Kamu Düzeni bakanlarından oluşan Kriz Yönetim Grubu dün sabah yaptığı toplantıda karar verildi. Hemen ardından da Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin yer aldığı Larnaka’daki “Zinon Koordinasyon Merkezi” teyakkuz durumuna sokuldu.

Gazete, Zinon’un dün itibarıyla Güney Kıbrıs’a giriş noktası haline dönüştürüldüğünü, ESTİA kod isimli ulusal eylem planı dâhilinde Güney Kıbrıs'a giden yabancıların pasaport ve diğer kontrolleri burada yapılabileceğini, ardından da gecelemek üzere belirlenmiş otellere transfer edileceklerini yazdı.

Habere göre, Rum Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis Güney Kıbrıs’ın bütün hava ve deniz limanlarının İsrail’i terk etmek isteyen yabancı uyrukluları kabule hazır olduğunu açıkladı.

Gazeteye göre, Larnaka Havalimanı ile Tel Aviv arasında dün sabah saat 07.00’den gece yarısına kadar karşılıklı 30 uçuş planlandı. Bu uçuşlar ağırlıklı olarak, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden ülkelerine dönmeye ya da çatışma bölgesinden kaçmak isteyen İsrailliler için düzenlendi. Havalimanları işletmecisi “Hermes Airports” Basın Sözcüsü Pieris Panayi’nin, İsrail ile karşılıklı uçuşlarla ilgili durumun “dinamik ve değişken olduğunu” durumu izlediklerini ve diğer bütün paydaşlarla birlikte koordine ettiklerini açıkladı.