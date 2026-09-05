Haravgi’nin haberine göre, sözde Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında eşgüdüm sağlanması hedefiyle, Rum yönetiminin arama kurtarma yetki sahasında gerçekleştirilen ortak tatbikata, Yunan Deniz Kuvvetleri’ne, Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO), Rum polisi ve Ambulans Birimi’ne bağlı unsurlar katıldı.

Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, ortak tatbikata Yunan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı “Nikiforos Fokas” ve “İdra” isimli fırkateynler, RMMO deniz komutanlığı ve Hava komutanlığı bünyesindeki 460. Arama kurtarma filosuna bağlı helikopter, polis Hava Operasyonları Birimi’ne bağlı helikopter, sağlık personeli ve ambulansların katıldığı belirtildi.

Larnaka’daki Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin sevk ve idaresinde, Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı iş birliğinde icra edilen tatbikatta, deniz sorumluluk bölgesindeki olası durumun güvenle yönetilmesi derhal cevap verme, iletişim protokolleri sınandı.