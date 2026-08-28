Askeri Mahkeme’de meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Metin Cengiz, olayla ilgili bulguları aktardı.

Cengiz, İran uyruklu M.M.E., E.M.E., P.S., E.S. ve S.S.’nin “Askeri Yasak Bölgeyi İhlal”, Pakistan uyruklu Z.A.’nın ise “Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” ve “İnsan Kaçakçılığı” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 25 Ağustos 2026 tarihinde saat 04.30 sıralarında zanlıların Haspolat bölgesinde birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ettikleri sırada nöbetçi askerler tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Zanlıların aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak haklarında 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını kaydeden polis, yapılan muhaceret kontrolünde İran uyruklu zanlıların 23 Ağustos 2026 tarihinde KKTC’ye geldiklerinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, İran uyruklu zanlıların Z.A. aracılığıyla Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştıklarının tespit edildiğini söyledi.

M.M.E.’nin ifadesinde, savaş nedeniyle İran’dan Türkiye’ye, oradan da KKTC’ye geldiklerini, amaçlarının Güney Kıbrıs’a geçerek iş bulup çalışmak olduğunu söylediğini aktaran polis, zanlıların soruşturmaya etki edebilecekleri kısmın tamamlandığını ifade etti.

Polis ayrıca P.S. ile S.S.’nin çift olduklarını ve 12 ile 14 yaşlarında iki çocuklarının bulunduğunu belirtti. İran uyruklu 5 zanlı ile 2 çocuğun eski Ercan Tutuklu Evi’nde 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep eden polis, Z.A.’nın ise cezaevine gönderilmesini istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, İran uyruklu 5 zanlının çocuklarıyla birlikte eski Ercan Tutuklu Evi’nde 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. Yargıç, Z.A.’nın ise 6 gün süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Pakistanlı zanlı ikinci kez mahkemeye çıkarıldı

Askeri Mahkeme’nin ardından Z.A., Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Aysın Demirci, yürütülen soruşturmada Z.A.’nın İran uyruklu şahısları Güney Kıbrıs’a götürmek için 2 bin 250 Euro karşılığında anlaştığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının askeri yasak bölgeyi ihlal suçunun yanı sıra insan kaçakçılığı suçunu da işlediğini belirtti.

Z.A.’nın 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde Haspolat’ta bilmediği bir noktadan birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girerek yetkili makamlardan izin almadan ülkeyi terk ettiğini belirten polis, zanlının Güney Kıbrıs’ta bir gün kaldıktan sonra yeniden KKTC’ye döndüğünü itiraf ettiğini aktardı.

Polis, zanlının ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu ancak 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde yasa dışı yollarla Güney Kıbrıs’a gidip geldiğinin belirlendiğini ifade ederek cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Z.A.’nın insan kaçakçılığı suçlamasından yargılanmak üzere 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.