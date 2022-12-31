Alithia, Daire tarafından dün yayımlanan verilere dayanarak, Ocak-Kasım dönemi bütçe fazlasının Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 1,7’sine denk geldiğini, 2021’in aynı dönemindeki değerlerin ise 302,3 milyon ve yüzde 1,3 olduğunu yazdı.
Alithia, Daire tarafından dün yayımlanan verilere dayanarak, Ocak-Kasım dönemi bütçe fazlasının Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 1,7’sine denk geldiğini, 2021’in aynı dönemindeki değerlerin ise 302,3 milyon ve yüzde 1,3 olduğunu yazdı.
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