Güney Kıbrıs’ın gemicilik sektöründen elde ettiği gelirin son altı aylık dönemde, bir önceki altı aylık döneme göre düşüş kaydettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın denizcilik sektöründen 2023 yılının ilk altı ayında elde ettiği gelirde 2022 yılının ikinci altı aylık dönemine kıyasla yüzde 3,85 düşüş gözlemlendiğini yazdı.

Gazete, 2022 yılının son altı aylık döneminde elde edilen gelirin 648 milyon Euro olduğunu, 2023 yılının ilk altı ayında ise bu rakamın 623 milyona gerilediğini vurguladı.

Bu gelir düşüşünün sebebi ise, dünya ekonomisindeki kötü gidişat ve yüksek enflasyon oranları olarak açıklandı.