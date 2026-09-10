Güney Kıbrıs’taki ticari denge açığının, 2026 yılının ilk yedi ayında 5.6 milyar euroya yükseldiği bildirildi.

Politis gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin verilerine dayanarak, ticari denge açığının 2025 yılının aynı döneminde 4.8 milyar euro olarak kaydedildiğini yazdı.

Habere göre, 2026 yılının ilk yedi ayında ithal edilen malların değeri, 2025 yılının aynı dönemindeki 8 milyar euroya kıyasla yüzde 11.4 artarak 8.9 milyar euroya ulaştı.

İhracatın değeri ise 2025 yılının ilk yedi ayındaki 3.2 milyar eurodan yüzde 2.8 artışla 2026 yılının aynı döneminde 3.3 milyar euro olarak kaydedildi.

Böylece Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığı, 2025 yılının ilk yedi ayındaki 4.8 milyar eurodan 2026 yılının aynı döneminde 5.6 milyar euroya yükseldi.