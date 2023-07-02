Alithia gazetesi, 8,3 sentlik zammın ardından, 95 oktan kurşunsuz benzinin litresinin 1,469 Euro, Eurodizel’in litresinin de 1,492 Euro’ya yükseldiğini yazdı.

Gazete, akaryakıt zammıyla birlikte araçlarının depolarını doldurmak isteyen Rumların, Metehan geçiş kapısında uzun kuyruklar oluşturduğunu kaydederek, sübvansiyonun sona ermesiyle gelen zam yağmurundan hiç hoşnut olmadığını belirtti.

Haberde, bu zammın beraberinde elektrik zammını da getireceği ve elektrik tüketiminin arttığı yaz aylarında, faturaların vatandaşın cebini yakacağı ifade edildi.

Simerini gazetesi ise, KKTC’den alınan akaryakıt nedeniyle devletin yılda 185 milyon Euro zarar ettiğini yazdı.

Gazete, bu konunun, Yeşil Hat Tüzüğü’nde düzenleme yapılmasını gündeme getirdiğini kaydederken, 2022 yılında yapılan geçişlerin 6 milyona ulaştığını, Yeşil Hat aracılığıyla yapılan ticaretin rekor kırdığını ve AB Komisyonu’na göre bu rakamın 14,6 milyon Euro olup, 2021 yılına kıyasla yüzde 138 daha fazla olduğunu belirtti.