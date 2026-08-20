Batı Nil virüsü tespit edilen şahsın durumunun ciddi olduğunu ve Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını yazan “Sigmalive” haber sitesi, olayın sağlık bakanlığı tarafından da teyit edildiğini belirtti.

Philenews ise konuyla ilgili haberinde, bunun 2026 yılında ülkede tespit edilen ilk batı nil virüsü vakası olduğunu yazdı.

Virüsü taşıyan şahsın seyahat geçmişine sahip olmadığı belirtilen haberde, Sağlık Bakanlığı'nın alarma geçtiği de kaydedildi.

Habere göre, Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Aristos Aristodimou ise Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında bu virüsün yalnızca virüsü taşıyan sivrisineğin ısırığıyla bulaştığını ve insandan insana bulaşmadığını ifade etti.