Güney Kıbrıs’ta Batı Nil virüsü vakalarında artış gözlemlendiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta da Batı Nil virüsü vaka sayısının arttığını, ilgili birimlerin sürekli teyakkuzda olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Tıbbi Hizmetler Dairesi ile Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin her yeni vakanın belirlenmesiyle hemen harekete geçtiğini yazan gazete, ilgili birimlerin ayrıca her hastanın yaşadığı ev ve bölgedeki enfekte sivrisineklerin üreme alanlarını ortadan kaldırmaya çalıştığını belirtti.

Bir diğer teyakkuz konusunun kan güvenliğiyle ilgili olduğunu belirten gazete, her yıl sineklerin artmasıyla kan bağışı aracılıyla toplanan kan denetimilerinin de arttırıldığını yazdı.

Gazete, bu yıl için, düne kadar, 8 Batı Nil virüsü vakasının kaydedildiğini ve bu kişilerin Lefkoşa Rum Genel Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirtti.

Habere göre, 8 vakadan 7’si, Lefkoşa’nın çeşitli bölgelerinden, 1’i ise Larnaka’dan.

Rum Sağlık Bakanlığı'na bağlı ilgili dairenin durumu sürekli takip ettiğini yazan gazete bu birimin ayrıca, yeni bir vakanın tespit edilmesi üzerine protokol gereği öngörülenleri yerine getirmesi ve gerekli tedbirleri uygulaması için Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bilgi verdiğini belirtti.

Habere göre, Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü İrodotos İrodotu gazeteye yaptığı açıklamada, sinek mevcudiyetinin, iklim koşulları nedeniyle uzun süreli olduğuna ve su birikintilerinin sineklerin çoğalmasına yol açtığına dikkat çekti.

İrodotu ayrıca vatandaşların evlerinde de tedbir alması gerektiğini söyledi ve en önemli unsurun evlerinde su birikintilerine olanak tanımak olduğunu dile getirdi.