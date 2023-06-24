Mahkemeye çıkarılan ve 8 gün gözaltında kalmasına karar verilen 25 yaşındaki öğretmenin, 5 öğrencisine Messenger’daki şahsi hesabından mesajlar gönderdiğini ve taciz ettiğini yazan Fileleftheros gazetesi, çocukların dün polise çağrıldıklarını ve ailelerinin huzurunda ifade verdiklerini kaydetti.

Öğretmenin ise suçunu itiraf ettiğini ve araştırılmakta olan bazı iddialarda bulunduğunu da yazan gazete, söz konusu öğretmenin sağlık bakanlığının programı aracılığıyla okulda bulunduğunu ve Güney Kıbrıs'taki Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (OELMEK) üyesi olmadığından söz edildiğini ekledi.

Politis gazetesi de konuyla ilgili haberinde, son beş yılda çocuk pornosu ve çocuklar aleyhindeki cinsel suçlarla ilgili bazı bilgilere yer verdi.

Çocuklar aleyhindeki cinsel suçlarla ilgili davaların gittikçe arttığını ve son 5 yılda mahkemelere çocuklar aleyhinde işlenen cinsel suçlarla ilgili olarak toplam 372 kişinin sevk edildiğini yazan gazete, güneydeki Merkezi Cezaevi'nde şu anda yaklaşık 100 çocuk tecavüzcüsü, hükümlü ve sanık bulunduğunu belirtti.

İnternette çocuk pornosu malzemesi bulundurma ve bunun ticaretini yapma suçuyla ilgili olarak da, mahkemelere sevk edilen davalarda artış eğilimi olduğunu kaydeden gazete, son 5 yılda bu hususta 935 cezai kovuşturma yapıldığını ifade etti.

Haberinde, Güney Kıbrıs’ta çocuklar aleyhinde işlenen cinsel suçlarla ilgili oranlara da yer veren gazete, 2018 yılında 51, 2019 yılında 44, 2020 yılında 69, 2021 yılında 86 ve 2022 yılında 122 adli kovuşturma yapıldığını belirtti.

Gazeteye göre Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu ise açıklamasında, 2018 yılında çocuklarla ilgili olarak rapor edilmiş 133 cinsel taciz vakası bulunduğunu ve bu rakamın bu yıl ise 237’ye ulaştığını sözlerine ekledi.