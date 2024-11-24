Haravgi gazetesi Rum polisinin, geçtiğimiz gün araç içerisinde 5 kilo 770 gram kokain, 5 kilo 650 gram hintkeneviri tespit etmesi üzerine 50 ve 33 yaşlarındaki iki erkek şahısla, 33 yaşındaki bir kadını tutukladığını anımsattı.

Habere göre polis, tutuklananlardan birine ait binada yaptığı aramada ise yaklaşık 7 kilo, bir başka binada ise 140 gram ağırlığında hintkeneviri tespit etti.

Tutuklu olan 3 kişi dün, haklarında altı gün tutukluluk emrinin verildiği Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.