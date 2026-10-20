Güney Kıbrıs’ta çalışanların yarısının 2 bin euronun altında maaş aldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum İstatistik Dairesinin verilerine dayanarak çalışanların yarısının, bin 953 euro'ya kadar kazanç elde ettiğini yazdı.

Habere göre ortalama maaş miktarı ise 2 bin 591 euro. Ortalama kazançların yüzde 3.8 ortalama maaşların ise yüzde 4.3’lük bir artış kaydettiği de haberde yer aldı.