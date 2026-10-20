Limasol’da ciddi şekilde darp edilen ve bıçaklanan 24 yaşındaki Kıbrıslı Türkün olayında bir tutuklama
Limasol’da ciddi şekilde darp edilen ve bıçaklanan 24 yaşındaki Kıbrıslı Türkün olayında bir tutuklama
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Güney Kıbrıs’ta çalışanların yarısının 2 bin euronun altında maaş aldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum İstatistik Dairesinin verilerine dayanarak çalışanların yarısının, bin 953 euro'ya kadar kazanç elde ettiğini yazdı.

Habere göre ortalama maaş miktarı ise 2 bin 591 euro. Ortalama kazançların yüzde 3.8 ortalama maaşların ise yüzde 4.3’lük bir artış kaydettiği de haberde yer aldı.