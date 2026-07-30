Güney Kıbrıs’ta daha önce şap hastalığı tespit edilmemiş iki bölgede şüpheli iki vakanın inceleme altında olduğu bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta daha önce şap hastalığı tespit edilmeyen “Pendakomo” (Beşevler) ve “Avgoru” (Avgoru) köylerinde şap hastalığı taşıdığı şüphesiyle iki vakanın inceleme altında olduğunu yazdılar.

Gazete, söz konusu iki köyde daha önce herhangi bir vakaya rastlanmadığını vurgularken şüpheli vakaların henüz tüm belirtileri taşımadığı ve vakaların kesinleşmesi için ileri tetkiklerin sonuçlarının beklendiğini aktardı.