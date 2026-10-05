Geçen eylül ayında Güney Kıbrıs’ta elektriğin maliyetinin yüzde 7 arttığını yazan Alithia gazetesi, söz konusu şirket tarafından ortaya konulan verilere dayanarak Güney Kıbrıs’taki elektrik fiyatının 33 AB üye devleti arasında en pahalı yedinci elektrik fiyatı olduğunu kaydetti.

Geçen eylül ayında Güney Kıbrıs’taki elektriğin fiyatının vergiler dahil olmak üzere AB üye devletleri arasındaki genel sıralamada 7’inci sırada olduğunu ve bunun kilovat saat başına 32,52 euro olduğunu kaydeden gazete, AB’deki ortalamanın ise kilovat saat başına 27,22 euro olarak hesaplandığını ekledi.