Fileleftheros “Kıbrıs’ta Ruh Sağlığının Özlü Desteğe İhtiyacı Var” başlıklı haberinde, Dünya Ruh Sağlığı Günü (10 Ekim) dolayısıyla Rum Sağlık Bakanlığı’nın 2026-2028 Stratejik Planı’nda yer alan verilere dayanarak, Rumların kaygı, depresyon ve diğer ruh hastalıklarından mustarip olduğunu aktardı.

Habere göre Rum nüfusunun yüzde 7,2’sinde kaygı bozukluğu, yüzde 3,8’inde depresyon sorunları görülüyor. Alkol ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili ruh sağlığı bozukluğu olanların nüfusun yüzde 2,6’si kadar olduğu tahmin ediliyor. Buna karşılık Güney Kıbrıs’ta sağlık harcamalarının sadece yüzde 3’lük bölümü ruh sağlığı için yapılıyor.