Güney Kıbrıs’taki iş gücü piyasasında erkeklerin ortalama maaşının 2 bin 776 euro, kadınların ise 2 bin 378 euro olduğunu yazan Haravgi gazetesi, manşetten yer verdiği haberinde, bu durumun erkekler ve kadınların maaşları arasında ayda 398, yılda ise 4 bin 776 euroluk bir fark meydana getirdiğine işaret etti.

Buna paralel olarak kadınların yüzde 37,4’ünün bin 500 euronun altında maaş aldığını, bu oranın ise erkeklerde yüzde 31,1 olduğunu yazan gazete, 6 bin euro üzeri maaş alan kadınların oranının yüzde 3.8, erkeklerin ise yüzde 7,2 olduğunu kaydetti.

Haberinde Rum Meclisi Çalışma Komitesi başkanı ve AKEL Milletvekili Yorgos Kukumas’ın konuyu gündeme taşıdığını da yazan gazete, Kukumas’ın ücret şeffaflığına ilişkin Avrupa direktifinin Güney Kıbrıs’ta da hemen uygulanması konusunda baskı yaptığını belirtti.